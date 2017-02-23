檢討遊覽車事故 林全：加強勞檢、加速淘汰不肖業者

2017-02-23 11:52

〔記者李欣芳／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀33死，司機過勞與遊覽車安全問題引發外界關注，行政院長林全今天主持行政院院會時表示，未來的重點改善措施，除應提升車輛結構安全、完善檢測標準、建立有效攔檢機制，也應加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，並加強勞動檢查，期望能建構一個更完善有效的安全管理制度。

林全在院會聽取「國道五號交通事故檢討及改善措施」報告後裁示說，這次不幸發生的遊覽車嚴重事故，突顯國內旅遊產業生態、遊覽車安全管理等結構性問題。必須痛定思痛，徹底檢討改進，盡最大力量預防類似事故再發生。

他請交通部務必依這次報告所提各項建議，確實落實執行，儘速提升國家旅遊品質與安全。

林全說，針對外界關心的遊覽車駕駛員超時工作及行車安全等問題，請交通部及勞動部通力合作，加強勞動檢查，健全過勞預防機制，通盤思考，並加強督促業者遵守勞動法令，以確保行車安全，保障勞工及旅客權益。