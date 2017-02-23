翡翠水庫利用率低 綠委籲台水、北水處合併
2017-02-23 11:42
民進黨立委吳琪銘（左起）、高志鵬、鄭寶清23日召開記者會，呼籲翡翠、石門水庫兩庫合用、兩水合一，解決北台灣缺水危機。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院水利署昨宣布新北、桃園、新竹等地區將實施一階限水，民進黨立委高志鵬、吳琪銘及鄭寶清召開記者會，盼位於桃園、新北的石門、翡翠水庫也能供應當地，呼籲台北市長柯文哲一起支持中央統一調度水權，及合併台灣自來水公司、台北自來水公司。
高志鵬指出，翡翠水庫明明位於新北市，卻反而是由北水處管理，且只供應台北市，新北市民要用水，還得用1噸5.2元高價購買，是環境不正義，目前正值北台灣缺水危機，但翡翠水庫仍有8成存水，蓄水2.6億噸，且15年來利用率不曾高過50％，顯然是低度利用。
高志鵬接著表示，柯文哲市長上任後，台北財政大幅改善，相信柯市長有如此度量，一起支持中央統調水權，聯合運用翡翠、石門水庫水資源，並合併台水及北水處，更能不在意北水處藉由翡翠水庫賣水所獲得的盈餘，以區域治理精神，共同解決缺水危機。
吳琪銘表示，位於新北市的翡翠水庫，不管是河川整治、水源維護或限建成本等義務，都在新北市，但新北市民買水還比台北貴，一國兩制，對新北市民不公平，因此希望能推動兩庫合用、兩水合一，由中央統籌調度，讓新北市民能優先喝到翡翠水庫的水。
鄭寶清表示，從民國90年到104年，翡翠水庫利用率低於3成的年度高達10年，平均利用率只有21％，等於台北市水源利用率低，卻造成其他縣市限水，是管理上非常大的缺失，且桃園20年來歷經多次限水，造成工業區的工廠有單卻不敢接單，也影響經濟發展。
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