去蔣化行動 政大蔣介石遺像被噴上「228」

22日晚間有人闖入政治大學四維堂內，朝懸掛的蔣介石照片噴漆，並留下228等字眼，表達不滿訴求。（爆料者提供）

2017-02-23 11:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕228紀念日即將到來，各地不少蔣介石銅像與標的都再度被抗議，昨深夜有人對政治大學四維堂內懸掛的蔣介石照片噴漆，留下228字樣，爆料者宣稱，無法容忍蔣介石當政大榮譽校長，認為政大應促成轉型正義，「政大去蔣化將是社會指標！」

政治大學前身為中央黨務學校，前總統蔣介石擔任校長，故校內不僅擺設2座銅像紀念，禮堂、教室內也懸掛其遺像，蔣介石也被政大列為「永久名譽校長」。但蔣介石曾實施白色恐怖鎮壓，不少台灣民眾無辜受害，近年轉型正義呼聲漸高，其作為前領袖的各種紀念銅像、照片等物，存在意義也備受質疑。

爆料者表示，無法容忍蔣介石繼續作為政大的榮譽校長，加上228紀念日又即將到來，決定發起噴漆行動，昨夜闖入校內四維堂內，朝照片噴漆，希望引起社會與校方正視。

而今年1月12日政大校務會議上，正式通過議案，將籌組「銅像處置委員會」，針對校內2座銅像的處置進行討論，未來打算遷移銅像到合適地點，讓校內不再具有威權遺毒。

而近日228快到，台灣民意逐漸不再領袖崇拜，各地也傳出移除蔣介石銅像的消息，如台南市今年春節後就陸續拆掉左鎮、新營、及玉井等3處銅像，市長賴清德預計要拆除全市20座銅像；中興大學也在1月拆掉銅像換上已故前校長等。

政大主任秘書王文杰表示，根據駐警隊調閱監視器，有2名不明人士穿帽T、戴口罩，在今天凌晨1點6分從四維堂側門破窗闖入，把遺像拉下來噴漆，隨即在1點14分離去，全程不到10分鐘；對遺像遭噴漆表示遺憾，認為政大屬於開放民主多元的校園空間，言論自由表達在校內暢通無阻，也包容不同聲音，如銅像遷移與否就已送入校務會議提案，然而夜間闖入行為是屬於校園治安的考量，因此已經報警處理。