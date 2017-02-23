表明支持「和平政綱」 詹啟賢：就是我整合的
2017-02-23 12:14
國民黨前副主席詹啟賢參選黨主席。（資料照，記者郭安家攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上廣播節目，在訪問中表示自己支持國民黨的「和平政綱」，因為當時這份政綱就是他整合、確認的。
詹啟賢今天接受《飛碟早餐》專訪，他在節目中指出，國民黨去年9月全代會通過「和平政綱」，以對抗民進黨的「台獨政綱」，雖然包括吳敦義、郝龍斌等參選人都曾批評和平政綱就是走洪秀柱選總統時的「一中同表」錯誤路線，但詹啟賢認為，這些說法都是藉口，「政治是要找理由的」。
針對郝龍斌認為「不應把現在的位置做為下一個位置的跳板」，詹啟賢今天還表示，需要他承擔就承擔，需要他抬轎就抬轎，若將黨主席選舉與總統提名切割，對黨的氣勢連結並不好，為了一氣呵成拚出執政氣勢，他承諾2020年帶領國民黨選總統。
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