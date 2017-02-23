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機捷下週四通車 國民黨質疑：安全比不上剪綵？

2017-02-23  10:52

〔記者施曉光／台北報導〕桃園機場捷運將於下週四（3/2）舉行通車典禮，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日上午召開記者會，強烈質疑運輸安全比不上剪綵利益？抨擊蔡政府只是為了在鏡頭前面剪綵、做政績，而且邀請最大的貴賓就是總統蔡英文前來致詞，難道是因為蔡英文的時間無法更改，所以就一定要3月2日舉行通車典禮？民進黨政府目的只有一個，就是不顧公安也要收割政績。

洪孟楷表示，機場捷運從規劃、施工到驗收，前後花了20年，中間經過藍、綠執政，這是全民引頸期盼的工程，然而卻在試營運近1個月時發現斷軌，現在還只是開放每日限制人數的試營運，未來正式通車後人數控制不易，是否會有其他缺失浮現？而且斷軌有可能導致列車高速行駛後脫軌甚至翻覆，如此大事交通部在未釐清前，就定下正式通車時間點，根本就是拿民眾性命開玩笑！

他強調，馬政府時代履勘機捷有4522項缺失，無法通車，到了蔡英文執政後，就變成「先通車再改善」，難怪520執政後交通部大小風波不斷，交通部長賀陳旦仍穩坐官位，這場大型剪綵秀只是要讓蔡英文歡喜收割，但國民黨與全國人民都不禁想問，剪綵、收割真的一天也停不得嗎？

他說，機捷斷軌卻照常試營運，完全沒有考慮延後通車，追根究底解釋只有一個，就是通車可以算成蔡英文、桃園市長鄭文燦的政績，但民眾行的安全不能打折，因此國民黨要求交通部應該延後正式通車時間，徹底檢查同批進口鋼軌，在釐清斷軌原因之前，不可貿然通車。

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  • 針對機場捷運將在下週四舉行通車典禮，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會，抨擊民進黨政府不顧公安也要收割政績。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對機場捷運將在下週四舉行通車典禮，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會，抨擊民進黨政府不顧公安也要收割政績。（資料照，記者簡榮豐攝）

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