郝籲別把黨主席選舉當跳板 詹啟賢駁「對氣勢不好」

2017-02-23 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席參選人郝龍斌說，「不應把現在的位置做為下一個位置的跳板」，意指別把黨主席選舉當作選總統的跳板，另一參選人詹啟賢今表示，選主席與總統切割並不好，如此不利於黨的氣勢連結，並歡迎郝龍斌「改變看法」。

詹啟賢上午接受廣播節目訪問時指出，他參選黨主席並承諾2020會帶領國民黨選總統，而且需要他承擔就承擔，需要他抬轎就抬轎。而針對郝龍斌的說法，詹啟賢認為，把黨主席與總統選舉切開並不好，如此對黨的氣勢也不好，要一氣呵成才能拚出執政氣勢。詹強調，此想法當初只有他主張，但現在另一參選人吳敦義也認同，未來「歡迎郝龍斌也改變想法」。

詹啟賢被問到，參選黨主席是否是因為對現任主席洪秀柱有意見？詹啟賢表示，他當時盡力幫忙洪秀柱，但現在的環境已經和當時有很大的變化，所以才決定參選，和洪秀柱並沒有個人恩怨，曾坦誠交換意見。詹啟賢隨後反問，好像都沒人問也是副主席的郝龍斌、胡志強這個問題，相較之下自己是辭職後才選，但他們兩個都還未辭職。