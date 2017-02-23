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郝籲別把黨主席選舉當跳板 詹啟賢駁「對氣勢不好」

2017-02-23  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨主席參選人郝龍斌說，「不應把現在的位置做為下一個位置的跳板」，意指別把黨主席選舉當作選總統的跳板，另一參選人詹啟賢今表示，選主席與總統切割並不好，如此不利於黨的氣勢連結，並歡迎郝龍斌「改變看法」。

詹啟賢上午接受廣播節目訪問時指出，他參選黨主席並承諾2020會帶領國民黨選總統，而且需要他承擔就承擔，需要他抬轎就抬轎。而針對郝龍斌的說法，詹啟賢認為，把黨主席與總統選舉切開並不好，如此對黨的氣勢也不好，要一氣呵成才能拚出執政氣勢。詹強調，此想法當初只有他主張，但現在另一參選人吳敦義也認同，未來「歡迎郝龍斌也改變想法」。

詹啟賢被問到，參選黨主席是否是因為對現任主席洪秀柱有意見？詹啟賢表示，他當時盡力幫忙洪秀柱，但現在的環境已經和當時有很大的變化，所以才決定參選，和洪秀柱並沒有個人恩怨，曾坦誠交換意見。詹啟賢隨後反問，好像都沒人問也是副主席的郝龍斌、胡志強這個問題，相較之下自己是辭職後才選，但他們兩個都還未辭職。

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  • 國民黨參選人郝龍斌呼籲其他參選人別把黨主席選舉當作選總統的跳板，但詹啟賢（見圖）表示，選主席與總統切割並不好，如此不利於黨的氣勢連結。（資料照，記者郭安家攝）

    國民黨參選人郝龍斌呼籲其他參選人別把黨主席選舉當作選總統的跳板，但詹啟賢（見圖）表示，選主席與總統切割並不好，如此不利於黨的氣勢連結。（資料照，記者郭安家攝）

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