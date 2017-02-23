年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
2017-02-23 09:59
立法院教育委員會召委選舉，國民黨立委柯志恩與民進黨立委張廖萬堅同票數，抽籤後取得召委，笑逐顏開。（記者朱沛雄攝）
〔記者曾韋禎╱台北報導〕第9屆立法院第3會期今選出各委員會召委，民進黨團終於終結6抽6不中的衰運，在黨團總召柯建銘的親筆祝福下，立委蔡易餘果然抽得司委會召委。民進黨團最後獲得11席召委，國民黨團僅獲5席。
民進黨團獲得11席召委 國民黨團僅獲5席
民進黨在經濟、交通等兩委員會穩獲兩席召委，分由邱議瑩及高志鵬、鄭寶清及陳歐珀當選，在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等委員會，國民黨則守住1席召委，分由曾銘宗、江啟臣、羅明才、李彥秀當選，民進黨則推舉姚文智、王定宇、王榮璋、陳瑩出任。
教育及文化、司法及法制等兩委員會，就要靠抽籤選出第2席召委。在教委會，民進黨的張廖萬堅與國民黨的柯志恩同票，柯志恩延續國民黨的好籤運，順利抽得召委，已是國民黨團自第9屆立法院以來，連6次抽得召委。
在攸關年金改革的司法委會，因國民黨與親民黨團交換席次，致民進黨的段宜康、蔡易餘與國民黨的林為洲同票。最後先抽的林為洲抽到空簽，由段宜康與蔡易餘當選，終結民進黨團的6抽6不中的衰運。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 小檔案：遠東建築獎
- 17年前首次旅美春訓 郭泓志穿17號再出發
- 俄國軍備大躍進！ 俄防長透露組建「網軍」
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 昨被求刑11年 土豪哥死黨蔡逸學又被起訴
- 中國金融8大風險 正在累積
- 掃具亭激起功德心 路過順手掃一下
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- NASA重大發現！ 7顆類地行星3顆疑似有生命
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 《228受難70週年》湯德章律師執業辦公桌 首次公開
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 農會選舉涉賄選 木柵區張姓參選人10萬交保
- 今戰紅色閃電 兄弟全力出擊
- 鳳林山櫻花遲到 估228連假盛開
- 《中英對照讀新聞》Japanese people are living so long that the country’s definition of "elderly" could change 日本人超長壽 改寫全國「老年」定義
- 連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐
- 百位高中職生 體驗日、西語文化
- 台印首度合拍 盧一哥又告捷
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
- 嘎嘎舊愛新歡4人行 寶兒不甘被劈忙堵人
- W命案 串出「死亡密碼」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New Taipei City official in bribery probe found dead
- （影音）生死一瞬間 福伯險撞客機畫面曝光
- 面交沒帶現金？假舒淇騙走iPhone7
- 中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
- 中國擬修法限制境外潛艦 美媒：美中恐爆核對峙
- 自由廣場》院長錯了 可建水庫的地方還在
- 自認說比唱的好聽 吳姍儒打槍老爸
- 90歲前少將好學 第一名考取碩士班
- 杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 台股開盤上漲0.66點 報9779.44點
- 垃圾丟私人空地 遭破袋揪出罰款
- 彭文正怒槓兆豐金董座 自爆當時激烈戰況
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分