年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席

立法院教育委員會召委選舉，國民黨立委柯志恩與民進黨立委張廖萬堅同票數，抽籤後取得召委，笑逐顏開。（記者朱沛雄攝）

2017-02-23 09:59

〔記者曾韋禎╱台北報導〕第9屆立法院第3會期今選出各委員會召委，民進黨團終於終結6抽6不中的衰運，在黨團總召柯建銘的親筆祝福下，立委蔡易餘果然抽得司委會召委。民進黨團最後獲得11席召委，國民黨團僅獲5席。

民進黨團獲得11席召委 國民黨團僅獲5席

民進黨在經濟、交通等兩委員會穩獲兩席召委，分由邱議瑩及高志鵬、鄭寶清及陳歐珀當選，在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等委員會，國民黨則守住1席召委，分由曾銘宗、江啟臣、羅明才、李彥秀當選，民進黨則推舉姚文智、王定宇、王榮璋、陳瑩出任。

教育及文化、司法及法制等兩委員會，就要靠抽籤選出第2席召委。在教委會，民進黨的張廖萬堅與國民黨的柯志恩同票，柯志恩延續國民黨的好籤運，順利抽得召委，已是國民黨團自第9屆立法院以來，連6次抽得召委。

在攸關年金改革的司法委會，因國民黨與親民黨團交換席次，致民進黨的段宜康、蔡易餘與國民黨的林為洲同票。最後先抽的林為洲抽到空簽，由段宜康與蔡易餘當選，終結民進黨團的6抽6不中的衰運。