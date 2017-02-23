中國搶著紀念228 綠委諷：黃鼠狼給雞拜年

2017-02-23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕228事件即將滿70週年，中國當局已多次表示「將舉行相關紀念活動」，中國國台辦昨表示，228事件是「台灣人民反抗專制統治」、爭取基本權利的正義行動，是中國人民解放鬥爭的一部分，並批「台獨勢力」扭曲歷史事實、挑撥省籍矛盾、撕裂台灣族群。對此，民進黨立委高志鵬批，國台辦官員說出「反抗專制統治」的話，根本就是「黃鼠狼給雞拜年」。

國台辦發言人安峰山昨在記者會中，首度對台灣的228事件進行「中國官方定性」，並公開宣稱中國史上將首度為228事件舉辦紀念活動。安峰山指出，228事件是台灣人民反抗專制統治、爭取基本權利的一個正義行動，是中國人民解放鬥爭的一個部分。並批評台獨分裂勢力別有用心利用228事件，指他們歪曲歷史事實，挑撥省籍矛盾，撕裂台灣族群。

《蘋果日報》報導，對此高志鵬諷刺，中國會紀念228，是因為228抵抗的對象是中共的敵人蔣介石，也就是共同的敵人，國台辦官員說出「反抗專制統治」這種話，讓人有「黃鼠狼給雞拜年」的感覺。

而中國自行成立的「台灣民主自治同盟」今將在北京舉辦紀念台灣人民228起義70週年座談會。