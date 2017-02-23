| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年撞人才和解 藝人吳怡霈今遭撞又追撞 昨被求刑11年 土豪哥死黨蔡逸學又被起訴 農會選舉涉賄選 木柵區張姓參選人10萬交保 冷空氣接近北台灣！彭啟明：午後降溫明顯
 首頁 > 政治

如何與綠營爭本土票？ 2018選戰黃國昌打算...

黃國昌透露，面對2018地方民代選舉下一步會怎麼做。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-23  09:20

〔即時新聞／綜合報導〕明年2018總統大選各政黨動向備受矚目，時代力量成立兩年多，外界也相當關注民進黨與時代力量之間會合作還是競爭。時代力量黨主席黃國昌接受媒體專訪時，透露下一步會怎麼做。

《蘋果日報》報導，黃國昌透露，在2018議員選舉上，已確定在新北、台中、高雄等區會推派議員人選，不過目前還沒設定席次。被問到如何與民進黨爭取本土票？黃國昌指出，時代力量不跑紅白帖，會希望議員選舉的候選人能與在地議題結合，提出符合地區居民需求的政策，也會建立公民平台讓大家討論，時代力量會將重點放在經營與民間團體間的互動上。

面對部分的民進黨立委的敵意，黃國昌則說，「情緒性的發言，原則上就是聽過就好，目前會把時間花在研究法案和政策，因為最重要的還是要兌現選舉前的承諾。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018九合一選舉 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：如何與綠營爭本土票？ 2018選戰黃國昌打算...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.