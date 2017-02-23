如何與綠營爭本土票？ 2018選戰黃國昌打算...

黃國昌透露，面對2018地方民代選舉下一步會怎麼做。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-23 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕明年2018總統大選各政黨動向備受矚目，時代力量成立兩年多，外界也相當關注民進黨與時代力量之間會合作還是競爭。時代力量黨主席黃國昌接受媒體專訪時，透露下一步會怎麼做。

《蘋果日報》報導，黃國昌透露，在2018議員選舉上，已確定在新北、台中、高雄等區會推派議員人選，不過目前還沒設定席次。被問到如何與民進黨爭取本土票？黃國昌指出，時代力量不跑紅白帖，會希望議員選舉的候選人能與在地議題結合，提出符合地區居民需求的政策，也會建立公民平台讓大家討論，時代力量會將重點放在經營與民間團體間的互動上。

面對部分的民進黨立委的敵意，黃國昌則說，「情緒性的發言，原則上就是聽過就好，目前會把時間花在研究法案和政策，因為最重要的還是要兌現選舉前的承諾。」