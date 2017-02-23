司改會議「效率組」共識 聚焦環境議題

2017-02-23 00:01

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組22日召開第一次會議，與會20名委員自詡為「效率組」，希望能刪減與合併議題，最後成功聚焦在一個議題「環境」上，列為下次委員會討論，其餘21個議題則交由法務部與司法院提出報告，再行審查。

本次會議刻意引進半數非法律人進行討論，試圖用他們的力量來解決司法院與法務部數十年來的爭辯，突破專業法律人的思維，看能否激盪出改革火花。

會中發言者仍以法律人居多，談到檢察官究竟是司法官或行政官時，引發不少熱烈討論，副召集人陳瑞仁憂心，若把檢察官視為行政官，以後行政院長可以要求檢察官起訴或不起訴，總統可以要求檢察總長來報告案情，這是很嚴重的問題。

法務部長邱太三認為要更動檢察官的位階茲事體大，允諾與司法院協商，於之後會議提出檢討報告。

經過冗長的4小時會議，委員會僅將環境議題納唯一自行討論事項，餘交由法務部與司法院提出報告，再行審查，預定下次將談論環境、法官、檢察官多元晉用與評鑑、檢察官公訴與偵查分工、及國家賠償法等4個議題，屆時增邀環保署、警政署列席與報告，報告須於開會前5日交到各委員手上。