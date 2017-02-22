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接見228受難者家屬 林全：了解真相 還受害者公道

2017-02-22  21:09

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件70週年將屆，行政院長林全今天接見「2017年海外二二八遺屬返鄉團」時表示，二二八事件是台灣走向民主自由社會必須面對的重要歷史事實，務必做好相關工作，以弭平社會傷痛。對於受難者家屬提出二二八事件完整歷史納入教科書、二二八和平紀念公園及二二八國家紀念館成為學校戶外教學場所，以及開立受難者死亡證明書等訴求，林全承諾將努力解決。

林全今天這項行程並未公開，他是在接見王育霖家屬等海外二二八遺屬返鄉團時強調，轉型正義建立於事實基礎上，因此對於二二八事件，首先要瞭解真相。

林全指出，過去歷史顯示，每逢改朝換代常見菁英份子遭迫害，二二八事件也有其時代背景的政治因素，或許是因為當時的威權體制。然而今日台灣是一個民主、自由、開放的社會，因此政府希望還原真相、瞭解事實，並根據事實討論弭平社會傷痛的方法，還給受害者公道與名譽，這是政府應做的事。

林全表示，隨著時代改變，政府能做的事情更多，立法院已通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，使政黨競爭趨於平衡，另有轉型正義相關法案。行政院也推動「檔案法」，過去因為相關檔案未公開，事實是片斷、不完整的，現在讓更多檔案公開，讓更多事實公諸於世。

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  • 行政院長林全接見海外二二八遺屬返鄉團。（行政院提供）

    行政院長林全接見海外二二八遺屬返鄉團。（行政院提供）

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