民進黨記者會正妹成亮點 PTT鄉民問「她是誰？」

2017-02-22 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今舉行記者會，並在臉書上直播，但民進黨發言人吳沛憶卻意外成為亮點，有PTT鄉民對她相當關注，更跑到表特版發文，詢問「她是誰？」

這名鄉民在表特版詢問，表示他剛剛看到民進黨直播影片，結果出現一位令人耳目一新的清新女性，脫俗的氣質猶如仙女下凡，該名鄉民更附上直播擷圖，詢問眾鄉民「她是誰？」

有鄉民表示，她是民進黨發言人吳沛憶，還有鄉民找出吳沛憶臉書，引發熱烈討論。

今年29歲的吳沛憶畢業於清大社會所，她曾在民進黨媒創中心、民主學院等單位任職，受到重用，在今年1月初開始擔任民進黨發言人。