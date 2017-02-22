一例一休 徐旭東：政府搬出社會責任、你就講不過了

2017-02-22 20:53

〔記者李靚慧／台北報導〕一例一休抱怨多，旗下企業眾多的遠東集團，董事長徐旭東今日指出，政府有他的角度，只要政府講「社會責任」，「你就講不過了」，但抱怨這麼多，政府也很可憐，「我們應該同情政府」。

遠東銀行今日宣布推出「FE跨界行動應用平台」，將遠東集團旗下10多個企業跨界結合，宣示打造百貨零售體系行動應用生活圈。

遠東集團董事長徐旭東，面對媒體詢問一例一休對旗下產業的利弊時多次表示，「我不能批評政府，政府怎麼規定我就怎麼規定」。

徐旭東指出，政府有他的角度，政府講的是「社會責任」，但只要搬出「社會責任」，「你就講不過了」。因為對方會問，為什麼你打領帶的可以休息兩天，我就不能？為什麼我要加那麼多班，你卻不必加班？徐旭東說，在社會責任的前提下，你就無法回答。

但徐旭東強調，很多很勤勞的人會說，「休息一天很夠了，第6天我要加班，我要多賺點錢是我的事情」，徐旭東說，如果我們國民所得高一些，還說得過去，但現在「國民所得不夠高、太低了」，很多民眾要養家、小孩大了要多賺點錢，「應該要給他們選擇」。

徐旭東認為，在一例一休的事情上，「我們應該同情政府，政府也不是不對」，但現在的狀況是，有人想多賺點錢，但政府又要講社會公平，在實際執行時，每個行業不同，「不能以一套標準來套在每個行業上」。

徐旭東再三強調，「我不是批評政府，政府怎麼訂我就怎麼做」，重要的是執行時，每個行業不同，有的行業很難一下子跟著這個辦法走，不能拿一個規則套用在所有行業上。

未來政府可能修法，徐旭東強調，現在還是依照政府的規定來做，而且集團旗下關係企業賣的咖啡仍在「硬撐」、還沒漲價，因為「我們是乖寶寶」。