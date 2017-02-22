228受難者湯德章律師辦公桌 塵封多年重見天日

湯德章生前執業的辦公桌，在塵封多年後，重見天日。（記者蔡文居攝）

2017-02-22 19:39

〔記者蔡文居／台南報導〕今年為228事件70週年，也是湯德章律師逝世70週年。湯德章生前執業的辦公桌，在塵封多年後，今天重見天日。

台南市文化資產保協會將於2月25日至3月5日在台南愛國婦人館舉辦「亂世英魂─湯德章律師逝世70週年」紀念展，當年湯德章執業的辦公桌也將首度公開展出。

1943年，湯德章律師在林百貨斜對面、忠義路二段的洪家開業。湯德章遇害後，其辦公桌一直留在洪家，保存十分良好。屋主洪肇聰今天特別從儲藏室中，將辦公桌清理出來，並提供給「亂世英魂─湯德章律師逝世70週年」紀念展公開展出。

洪肇聰說，該辦公桌為檜木材質，當時是向林百貨購買的，迄今保存仍相當完整。最初，屋子是他伯父提供湯德章做為律師事務所。他是直到當兵回來，才知道湯德章的事蹟，對他不畏強權的硬骨精神十分欽佩，甚至被捕要槍決時，他也拒絕向強權低頭下跪。

他說，這張桌子原本都在屋內使用，後來才搬到後面堆置東西，多年未使用，一直到這次配合展出，才又把它清理出來，這也是首次對外公開展示。

228事件期間，湯德章維護台南的治安，貢獻卓著，他於228事件後的3月11日被捕，即使被嚴刑逼供，他仍拒絕透露任何相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最在後在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍殺，並曝屍3天，年僅40歲。事後，湯德章被法院宣判無罪，但為時已晚。