外國使節春宴 總統強調「產業發展納入外交合作計畫」

蔡英文總統（左）22日在外交部長李大維（右）陪同下出席「外交部新春聯歡晚會」。（記者張嘉明攝）

2017-02-22 19:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今出席外交部新春聯歡晚會，與各國駐台使節共同迎接新的一年。蔡英文向各國使節強調，台灣今年的首要任務是找回經濟動能，未來外交部在規劃策略時，也會將市場與產業發展，納入與各國的合作計畫考量中，讓彼此國家人民更能受惠於外交合作關係。

外交部今晚於台北舉辦一年一度的新春聯歡晚會，邀請各國駐台使節代表出席。外交部全力籌辦此次國宴，因適逢雞年，故將主題訂為「掌握先雞，開創未來」，邀請表演團體以年輕、朝氣、春天等意象為主軸演出，希望讓賓主盡歡，共同迎接充滿希望的一年。

蔡英文致詞時向駐台使節說明今年外交工作的展望與方向，她提到過去一年，台灣與國際環境面臨許多改變與挑戰，而在變動的時代中，特別需要有方向感的政府，因此無論是內政改革、產業發展或是外交方向上，台灣政府都將穩住方向盤、找出座標，讓國家穩健地向前走。

蔡英文說，自去年6月提出「踏實外交政策」以來，她與副總統陳建仁已經4度出訪，一次次實踐踏實外交的精神。蔡英文重申，台灣有心貢獻國際社會，最大原則就是「合作」，過去台灣和各國在經貿往來、區域安全、氣候變遷、難民援助、疾病防治、災害防範救援、文化與觀光等方面的合作，都有不錯發展，台灣也改變單向援助的方式，改以共同討論合作互惠的方案。

蔡英文更說，台灣今年是建設的一年，首要任務是「找回經濟動能」，她說明政府正在研議鬆綁法規，同時為了爭取更多國際創新人才來台，將會逐步評估簡化簽證程序。蔡英文也表示，未來外交部在規劃策略時，將把市場與產業發展納入合作計畫考量中，讓彼此國家人民更受惠於外交合作關係。

提到參與國際組織，蔡英文也表達台灣有能力也有意願為國際社會做出更大貢獻，她說到，雖然台灣的特殊處境讓台灣走向世界的路顛簸，但台灣的腳步不會因此停下來，而是要加倍努力向前。台灣希望透過實質、有意義地參加國際組織，將台灣經驗分享給國際社會，使世界更好，盼望各國繼續支持台灣的國際生存空間。

至於外界矚目的兩岸關係，蔡英文再次重申，她維持現狀的承諾不變、善意不變，不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。她表示，維持區域穩定繁榮是周邊所有國家的責任，而台灣是負責任的夥伴，現在與未來皆是如此。

李大維在致詞中也強調經濟面，表示中華民國台灣將繼續深化互惠互利的踏實外交關係，也希望與美國川普政府、日本、歐盟、英國與新南向政策目標國家，持續透過簽署經貿協議擴大合作，才能達到互惠雙贏。

李大維向各國使節推薦台灣，不僅有完善產業鏈、基礎設施與訓練有素的人力資源，更是亞洲經貿航運的樞紐，歡迎各國廠商來台投資，外交部將樂意協調相關部會提供各項服務。

駐台使節團團長、尼加拉瓜駐台大使達比亞也讚許台灣是世界公認國家轉型的典範，且隨著台灣國力日升，並持續擴大國際合作與發展，「台灣已成為卓越的代名詞」，在災害防救、疾病預防治療、能源效率與婦女賦權、電子商務等領域上尤其聲名卓著。達比亞也說，外交工作絕非單方面付出，而是有賴兩造攜手經營，互惠合作，使雙方均蒙其利，這也是台灣安全的基石；他也深信今晚的團聚有助於提升使節代表與台灣的交流。

除各國使節與代表外，陸委會、國安會、監察院長張博雅與台積電董事長張忠謀伉儷皆出席晚宴。

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外交部22日舉辦「新春聯歡晚會」，台積電董事長張忠謀（左二）也應邀出席。（記者張嘉明攝）