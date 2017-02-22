國台辦批台灣不是國家 陸委會：片面說法不能改變事實

2017-02-22 19:48

〔記者林良昇／台北報導〕副總統陳建仁日前出席募款餐會時表示，盼台灣成為一個「正常國家」，中國國台辦發言人安峰山今在記者會上表示，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，陸委會今表示，台灣自由民主、人權法治及經濟發展等軟實力獲國際社會高度肯定，中國大陸片面說法根本無法，也不可能改變此一客觀事實。

國台辦今舉行例行記者會，媒體詢問安峰山，關於陳建仁出席台灣國家聯盟募款餐會提到，盼台灣成為「正常國家」 的評論，安峰山說，兩岸同屬一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是一個國家，堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂的立場堅定不移。

陸委會今嚴正表示，中華民國是主權國家無庸置疑，在國際法及國際政治上具有客觀事實，中國大陸必須務實面對。我們國家競爭力在亞洲國家名列前茅，同時善盡地球村成員責任，台灣自由民主、人權法治及經濟發展等軟實力獲國際社會高度肯定，中國大陸片面說法根本無法，也不可能改變此一客觀事實。

陸委會強調，兩岸關係的良性互動與台海和平穩定發展，雙方均有責任與義務來盡力推進。中國大陸對於兩岸關係發展路徑要有前瞻與開創性思維，避免採取負面的解讀與作為，方有助於建構正向的兩岸關係；也唯有透過對話協商才能化解分歧，真正照顧兩岸人民的權益。