郝龍斌：10個年輕黨員只有3個敢承認

2017-02-22 18:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今接受廣播節目專訪，郝指出，國民黨過去兩次敗選就是跟民眾疏離，把國民黨「留校察看」的黨員有20萬以上，更強調他跟年輕黨員座談得知，10個年輕黨員中只有3個敢承認，但那不是年輕人的錯，是國民黨做的不好，國民黨要革新的第一步，就是做民眾覺得對的事情。

郝龍斌今下午接受廣播節目專訪談國民黨主席選舉，郝再度強調黨主席連署門檻沒有必要，並指出每次黨內選舉連署都不是真正找到人連署，很多都是「抄的」、「作假」，他不會做這些事，若參選人都同意，黨代表也不會有意見，國民黨要大破大立，守陳舊規則怎麼叫改革？

郝龍斌也強調，黨主席選舉要全民調和黨員投票並行，畢竟很多支持者支持國民黨，卻不是黨員，黨主席不只是要黨內支持認同，也需要社會支持。

對於日前發生的人頭黨員爭議，郝龍斌認為，對於介紹人同一人、共用地址的入黨申請應該「團進團出」，畢竟黨證並無照片和識別，若發生有人拿黨證多次投票，會讓公平公正受到質疑，國民黨承擔不起這傷害，黨中央應該重視，國民黨現在要的是人心而不是人頭。

郝龍斌說，他每周都會固定有一天跟年輕人座談，他都會問是不是黨員？認不認同國民黨？是黨員敢不敢公開承認？10個裡面只有3個敢承認。

郝龍斌表示，有20萬以上的黨員把國民黨「留校察看」，不敢承認是國民黨黨員不是年輕黨員的錯，是國民黨的錯，是國民黨做不好，黨主席要想怎麼讓年輕人加入國民黨，而革新的第一步，就是要做民眾覺得對的事。