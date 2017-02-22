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考委被提名人陳慈陽：郭冠英言論不適合任公職

2017-02-22  17:59

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院今日舉行考試委員被提名人陳慈陽資格審查，民進黨立委鄭寶清質詢問及對郭冠英被彈劾的看法。現任台北大學法律系教授陳慈陽表示，非常贊同監察院的彈劾。

鄭寶清指出，郭冠英被監察院彈劾後，結果省政府卻口試錄取，讓他去當官養老，高等行政法院則對銓敘部退回郭冠英退休案，撤銷該處分准許其退休。

陳慈陽說，郭冠英已經有損公務員本分及身分，監察院的彈劾和處分個人非常贊同，至於行政法院為何會撤銷，自己還未很詳細去看，若當考委後會去研究。

陳慈陽認為，監察對其彈劾和去職是最適當的方式，郭冠英言論的確不適合擔任公職。鄭寶清追問，「所以不適合擔任公職？」陳表示，「是！」

針對官員黨職併公職問題，陳慈陽也說，這已經是轉型正義問題，這在民主國家中，本來就不應該存在。

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  • 考試委員被提名人陳慈陽（圖）今表示，郭冠英言論不適合擔任公職。（記者廖振輝攝）

    考試委員被提名人陳慈陽（圖）今表示，郭冠英言論不適合擔任公職。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 公務員 考試委員 郭冠英 鄭寶清 陳慈陽
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