小英指司改議題不及格？ 林峯正：法律人助溝通

2017-02-22 18:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕司改國是會議前天展開分組討論，傳出總統蔡英文認為司改議題「不及格」，當天會議召集人林子儀轉述蔡英文對議題的批評是，「不要說一般人看不懂，我也看不懂。」

對此，司改國是會議副執行秘書、國安會諮詢委員林峯正今天受訪表示，蔡英文非常感謝所有籌備委員，花很多力氣整理題目，從很多鎖碎意見，整理為能討論的題目，但過程拉得很長，希望讓所有人民的意見都能進來，變成議題呈現方式就有點抽象化、法律化，因此總統才說「你們的議題不及格，連我都看不懂」。

林峯正說，既然司改國是會議是非法律人過半，就表示有一個跟社會溝通的功能，所以有與會者對用語與表達方式不理解，各分組會議召集人、法律人就會協助溝通。