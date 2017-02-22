「他」怕成「半分忠」府：司改議題可充分表達

2017-02-22 17:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕司改國是會議今天進行第二場分組會議，針對「權責相符、高效率的司法」議題進行討論，不過，分組委員、台大教授林鈺雄在開會前即投書媒體，質疑每個分組要處理約20議題，每位委員就每個議題發言時間不到2分鐘，比Call-in時間還短，無法實質討論。

林鈺雄投書指出，「（服貿）半分忠、（一例一休）一分瑩」，已經是反諷「程序黑箱」的流行語彙，兩任總統先、後因此灰頭土臉，這也說明議案「討論時間長短」和「程序是否正當」的密切關係。

林鈺雄表示，平均下來，每組要處理約20個議題，每次分組會議要解決3.2個議題，每個議題僅能分配到37.5分鐘，除以20位委員，每位委員就每個議題發言時間不到2分鐘，比Call-in時間還短！「然後呢，該怎麼做？跟著舉手表決嗎？從此以後，我會不會也被冠上『熊（雄）兩分』的共犯封號？」

對此，司改國是會議副執行秘書、國安會諮詢委員林峯正表示，這就是為什麼會議表定2小時，今天卻開了4小時，一定會讓所有委員都暢所欲言、充分表達。

林峯正說，如果議題太多，無法討論完，未來也許要加開會議；而大部分的議案也會請主管機關先研擬具體方案，在具體方案上討論，可以節省初步溝通的時間。