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清泉崗毒品案 馮世寬：如違法絕不寬貸

2017-02-22  17:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地官兵日前在營區發現廿七包疑似毒品的不明白色粉末，檢方正調查釐清真相。對此，國防部稍早透過新聞稿表示，國防部長馮世寬關切此案調查進度，上午聽取空軍司令沈一鳴專案報告後指出，本案對軍譽形象影響甚鉅，要求空軍全力配合憲兵與檢調查處，盡速釐清案情，將不肖人員繩之以法，宣示國軍官兵拒毒、反毒決心。

馮世寬表示，毒品危害官兵身心與國軍戰力，營區內絕對不容許有吸食、運送、販賣毒品等違法惡行，一經發現，依法嚴懲不貸。

馮世寬要求國軍各單位引以為戒，由幹部以身作則，從加強門禁管制、嚴格內部管理、落實法治教育、同袍相互關懷等面向，以實際行動積極防制毒品進入軍中，維護國軍純淨與安全。

空軍司令部亦表示，清泉崗基地日前於營區內發現疑似毒品事件，已依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」實施全體官兵尿液採驗，目前部分以篩檢盤初檢呈陽性反應官兵檢體，均已送往三軍總醫院進行複檢，將秉持「毋枉毋縱」原則，如確認涉毒事實，依法究辦。

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  • 清泉崗毒品案，國防部長馮世寬：如違法絕不寬貸。（資料照，記者王藝菘攝）

    清泉崗毒品案，國防部長馮世寬：如違法絕不寬貸。（資料照，記者王藝菘攝）

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