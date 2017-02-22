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夜市大學開學！ 柯文哲：品質提升

2017-02-22  17:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕全國首創夜市大學今開學，台北市長柯文哲今下午參加「台灣夜市暨商圈經營管理專班」開學典禮，會後受訪時表示，過去夜市給人的感覺比較髒亂，但「寧夏夜市算是我們台北市的模範夜市」，現在賣蚵仔煎的也來上課，這也是品質的提升。

柯文哲稱之前便跟夜市的理事長林定國說，要讓已經做得很好的夜市精進，變成示範點，以後變成種子教室，讓台北市夜市的水準拉高，「後來林定國等人就說要增加企業管理的知識」，現在賣蚵仔煎的也來上課，這也是種品質的提升，所以「一定要給他們鼓勵」。

柯文哲致詞時表示，寧夏夜市不論在電子商務（刷悠遊卡付費）、觀光（千歲宴）的推展很先進，甚至廢水處理都做得很好，未來夜市的歐巴桑來上課，不僅能烙英文，甚至也能討論KPI，他也希望台北市夜市提高品質。

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  • 台北市長柯文哲參加「國北商附設夜市暨商圈管理經營專班」開學典禮。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲參加「國北商附設夜市暨商圈管理經營專班」開學典禮。（記者王藝菘攝）

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