大巨蛋破殼？ 柯P：公開透明 不會刁難

2017-02-22 17:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《鏡週刊》報導，在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡璧如協調下，大巨蛋案已完成台建中心初審，預計明年8月就可完工。台北市長柯文哲今出席活動後受訪時表示，安全是最起碼的標準，在這條件下，「我保證也不會有什麼刁難」，都會「公開透明」給社會大眾看。

由於柯文哲曾說趙藤雄是頑固老頭、不肖廠商，對於今早副市長陳景峻說，趙藤雄也有心要把這個國家重大建設做好，媒體問柯文哲是否有因此改觀？柯文哲直言，就算是頑固老人也想賺錢，也想把工作做好，「只是說你要達到一個安全的標準。」

柯文哲說，今早討論過，整個審查過程都會訴諸大眾，強調自己上任後，秉持公開透明的態度，「我認為解決爭議最好方法就是公開透明」，將來整個審查過程都會讓全民檢驗，柯強調安全是最起碼的標準，並指在這條件下，「我保證也不會有什麼刁難。」

被問到是否會針對七大公安標準再次進行審查，柯文哲表示，台建中心審過的部份不會再審，「我們應該也不會比人家更厲害」，目前現在剩下環境影響差異評估和都市設計審議，「大概就是把剩下的部份審過而已。」

有媒體問到是否會趕在競選連任前完成，柯文哲反指話不能這麼說，「這要看施工速度啊」，他表示這種東西不要故意下時間表，該怎麼做就怎麼做，重申「我就是公開透明，給社會看，反正我公開透明總不能說我在刁難誰吧。」

有媒體問，柯曾批馬郝密師協商，那何時會公開辦公室主任蔡璧如出馬和遠雄談判的會議記錄？柯文哲僅說「我們只是堅定地表達我們依法行政的態度」，沒有正面回應何時公開相關記錄，並以「也不是什麼談判啦，坦白講就是各說各話而已」迴避。

至於是否將此事視為公安的一大勝利，柯僅說他只是善後，以前不要有這些事，後面就不會有困擾，像他今早也在罵，內湖夾層屋當年都不處理，搞到現在這麼多，現在要去善後很痛苦。