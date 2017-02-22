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拼經濟！政院將提「前瞻基礎建設」8年特別預算

2017-02-22  17:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為全力拼經濟，將提出前瞻基礎建設特別預算案，至於這項特別預算編列的期程，行政院發言人徐國勇表示，行政院將提前瞻基礎建設8年的特別預算案，編列8年是因為其中的軌道建設有些比較長期，例如過去台北的鐵路地下化，就長達10幾年的工程，軌道建設中有些屬於地下化與高架化的工程，需要相當的時間，另外，有些用地的取得也需要時間。

行政院下週將敲定整個特別預算的總金額，至於特別預算的規模，尚待政院最後階段的盤點與確認。

行政院規劃下個月向立法院提出「前瞻基礎建設計畫」的特別條例與特別預算案，列為立法院新會期優先法案，計劃共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向推動，主要推動軌道等基礎建設，盼全力拼經濟刺激內需。

有關最大宗的軌道建設，以各縣市鐵路地下化或高架化等工程為主，規模至少4000億元，另外，水環境建設也是一大重點，規模約630億元，徐國勇說，水環境包括各縣市河川與易淹水地區的整治，清理水庫淤積，排水溝改善等工程。

徐國勇說，有的計劃達8年，有的則不到8年，超過總統任期，8年預算並不是很平均，希望加速時程。

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  • 行政院為全力拼經濟，將提出前瞻基礎建設特別預算案。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院為全力拼經濟，將提出前瞻基礎建設特別預算案。（資料照，記者黃耀徵攝）

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