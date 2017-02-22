20天入黨人數比4年多 郝龍斌憂成2018遺毒

郝龍斌認為，若不處理人頭黨員問題，將會影響到2018縣市首長選舉。（記者周敏鴻攝）

2017-02-22 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，卻也因為爆出人頭黨員、黑道入黨等爭議引發批評。參選人之一的郝龍斌今日指出，20天內通過審核入黨的黨員，足足比過去4年加起來還多，恐怕會成為2018縣市首長選舉的遺毒。

郝龍斌在臉書上寫到，自1月1日至20日期間，新增且核准的黨員高達4萬6千多人，足足比過去4年加總還多，讓他不禁想問「正常嗎？」

郝龍斌認為，人頭黨員影響的不只是黨主席選舉，也會成為2018縣市首長提名的遺毒。他提到，國民黨縣市首長提名初選，是由民調加黨員投票決定，在這樣的情況下，若不處理人頭黨員問題，由不認同國民黨的人來決定國民黨的各種選舉，「結果如何？我不敢想像。」

郝龍斌還說，除了他以外，其他黨主席候選人，對2018的目標、承諾和責任都避而不談，呼籲候選人必須「公開宣示2018的目標與責任」、「支持斷然處理人頭黨員的問題」。