| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

20天入黨人數比4年多 郝龍斌憂成2018遺毒

郝龍斌認為，若不處理人頭黨員問題，將會影響到2018縣市首長選舉。（記者周敏鴻攝）

2017-02-22  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，卻也因為爆出人頭黨員、黑道入黨等爭議引發批評。參選人之一的郝龍斌今日指出，20天內通過審核入黨的黨員，足足比過去4年加起來還多，恐怕會成為2018縣市首長選舉的遺毒。

郝龍斌在臉書上寫到，自1月1日至20日期間，新增且核准的黨員高達4萬6千多人，足足比過去4年加總還多，讓他不禁想問「正常嗎？」

郝龍斌認為，人頭黨員影響的不只是黨主席選舉，也會成為2018縣市首長提名的遺毒。他提到，國民黨縣市首長提名初選，是由民調加黨員投票決定，在這樣的情況下，若不處理人頭黨員問題，由不認同國民黨的人來決定國民黨的各種選舉，「結果如何？我不敢想像。」

郝龍斌還說，除了他以外，其他黨主席候選人，對2018的目標、承諾和責任都避而不談，呼籲候選人必須「公開宣示2018的目標與責任」、「支持斷然處理人頭黨員的問題」。

廣告
  • 郝龍斌臉書全文。（圖片擷取自「郝龍斌」臉書）

    郝龍斌臉書全文。（圖片擷取自「郝龍斌」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨 國民黨主席選舉 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：20天入黨人數比4年多 郝龍斌憂成2018遺毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.