爭新北市長提名 他第一砲打市府興建停車場不力

民進黨籍立委吳秉叡（右二）會勘永平國小地下停車場案，批評新北市府不夠積極。（記者翁聿煌攝）

2017-02-22 16:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕立委吳秉叡問鼎新北市長選舉今天開出第一砲，在永和區永平國小地下停車場指出，永和地狹人稠，對社區及捷運轉運停車場需求性高，但新北市態度不夠積極，他會全力協助向中央爭取經費；交通局技正金肇安說，市府已將永平國小地下停車場案列入計畫，籌備所需經費，若能獲中央協助可及早定案。

金肇安說，永平國小地下停車場案已討論多年，但交通局試鑽探地質後發現，興建預定地運動場下方埋有大批以前的垃圾掩埋場垃圾，如果要清除，除了興建地下停車場約需4億元，另需清運費用4億元，因此必須籌措額外經費。

吳秉叡今天由議員羅文崇陪同，會勘永平國小地下停車場預定地，吳秉叡說，永平國小旁正興建捷運萬大線的車站，可預期未來將成為中永和地區民眾交通接駁的重要轉運點，為了減少都會區交通壅塞和廢氣排放，加上社區民眾停車需求，一定要盡早規劃解決。

他指出，新北市長朱立倫6年任內，在三重及板橋各興建7座公立停車場，但人口最密集、停車位最欠缺的永和，卻只做了3座，他批評新北市1年上千億的市政預算，「編列4億元不困難，就看有沒有決心；如果我是市長，會排除萬難解決」。

羅文崇說，他針對永平國小家長進行問卷調查，有3/4家長贊成在操場下方興建停車場，雖然永和區議員全力爭取，但市府認為財務上無法自償而遲遲未能定案，他上個月與吳秉叡兩度到行政院爭取經費，政務委員張景森已同意納入考量。