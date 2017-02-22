黨工不滿、對手質疑 洪秀柱埋怨：我們有主場優勢？
2017-02-22 16:27
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，面對競爭對手多所質疑，以及離退黨工不滿黨中央勞資協商過程，國民黨主席洪秀柱在今天下午中常會上因為中常委謝龍介稱她有主場優勢，並要求黨工年資結算應從寬給付，否則基層黨工「會說主席閒話」的情況下，面色凝重的抱怨，所有選務瑕疵、黨工資遣等問題，所有矛頭都指向她，國民黨歷來責任最重、負擔最大的黨主席就是她，「請問我們有主場優勢嗎？」
她並再度呼籲所有黨內人士，大家應該存好心、說好話、做好事，讓外面看到國民黨的不一樣。
洪秀柱表示，所有矛頭都會指向她，因此沒有任何一個人比她更希望這次選務工作沒有瑕疵，也沒有一個人比她更希望手上有足夠的錢，以最優厚的條件資遣黨工，因為大量精簡人事所引發大家不滿的所有矛頭都指向她，這是過去黨主席選舉都未曾遇過的事情。
她強調，離退黨工一定是加碼還要再加碼，黨中央只能盡全力處理，而且大家只看到現階段離退黨工「張三」或「李四」的不滿意，外面還有一群過去退休原領18趴、月退俸的黨工在放話，「要血洗黨中央」，所有矛頭都指向她。
洪秀柱強調，國民黨有史以來沒有像現在如此的財務透明，最重的責任、負擔都在她的身上，「請問我們有主場優勢嗎？」
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