民進黨成立新住民委員會 蔡英文親自授證

2017-02-22 15:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕配合政府新南向政策，民進黨今天成立新住民事務委員會，總統蔡英文表示，民進黨透過實際行動，表達願意成為新住民的朋友和實際夥伴；透過委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。

兼任民進黨主席的蔡英文今天在中常會前授證給委員，宣告新住民事務委員會正式成立。

蔡英文指出，從創黨以來，民進黨始終主張，要保障多元族群、多元文化的發展。民進黨是最早關注原住民和客家議題的政黨，今天更進一步成立了「新住民事務委員會」。

蔡英文說，新住民在台灣人數，已經將近50萬人；新住民的子女，也突破了35萬人；新住民，已經是台灣的第五大族群。作為一個傾聽民意、尊重多元族群的政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。

蔡英文強調，第一屆「新住民事務委員會」，聘請了12位委員，分別代表新住民、專家和學者。另外，她也指派民進黨副秘書長徐佳青擔任委員，並由婦女部負責幕僚工作。在委員會中，有8位新住民和新二代的代表，分別來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨及中國大陸。現今，這幾位來自不同國家的新住民朋友，有的在北部，有的在中南部或東部，都在台灣的不同角落扎根。

蔡英文也特別介紹，長期投入新移民議題、致力於台灣和越南文化交流的主委陳凰鳳。去年，民進黨舉辦「東南亞語親子歌唱比賽」時，她是總決賽的主持人。

此外，蔡英文還介紹了委員會的其他委員，包括彰化縣新移民協會理事長李孟涵、泰國姐妹傳統舞蹈團團長許珍妮、花蓮壽豐鄉新住民會會長洪玉、屏東縣屏東區新移民家庭服務中心主任蔡順柔，以及印尼文化老師洪晶晶、從中國大陸來台創業有成的寧家榮總經理，積極為新住民發聲的何景榮博士等。

蔡英文說，民進黨的「新住民事務委員會」，將成為一個寬廣、開放的空間，讓民進黨同仁和新住民朋友，可以互相對話、一起打拚。相信唯有相互了解，才能相互尊重。台灣是一個移民的社會。新住民帶來的語言和文化，已經給予台灣社會新的活力。透過這個委員會的成立，

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