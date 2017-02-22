國防部演練總統撤離 國台辦：你不搞台獨就不用怕

2017-02-22 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國可能對台進行的斬首戰，國防部17日舉行總統撤離的安全演練，對此中國國台辦今天（22日）發表看法，強調若台灣領導人不搞台獨，有什麼好怕？

國防部日前展開萬鈞計畫演練，空軍海鷗直升機及陸軍黑鷹直升機，分別降落在國防部的博愛營區，模擬直升機接送總統進行安全撤離任務。

針對我國模擬總統府撤離，國台辦發言人安峰山今天回應，「如果你不搞台獨，有什麼可怕的？」他強調，台灣當局應認清形式，回到九二共識基礎，才能維護兩岸關係和平穩定。

另外，針對台灣觀光協會會長葉菊蘭有意訪中，但未獲中國海旅會回應，葉菊蘭自認與他的政黨傾向有關。安峰山則說，海旅會台北辦事處能把業務處理好。他再次表示，「兩岸同屬一中，我們堅持一個中國原則，反對台獨立場一貫而明確。」