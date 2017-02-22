挺辜嚴倬雲 韓國瑜轟黨產會追查婦聯會
2017-02-22 14:46
〔記者黃建豪／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會追討國民黨黨產，上週起鎖定中華民國婦女聯合會，正追查該組織財務資產；不僅婦聯會主委辜嚴倬雲出面喊冤，國民黨主席參選人韓國瑜今天也發出聲明聲援辜嚴倬雲，再次砲轟黨產會，呼籲國民黨黨產爭議應交給司法處理。
韓國瑜說，93歲的辜嚴倬雲剛經歷喪子之痛，任何一個厚道善良的台灣人，都不會選擇此刻對其咄咄逼人，但是黨產會看婦聯會，就好像餓狼看到一塊肥肉，飢不擇食的要撲上去，完全不顧台灣人最可貴的敦厚。
韓國瑜引用法國革命家羅蘭夫人的名言「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行」，批評黨產會、民進黨政府對婦聯會、對國民黨黨產的清算，已變成「正義，正義，多少罪惡假汝之名而行」，正嚴重撕裂台灣社會，造成藍綠更強烈對立。
他也說，辜嚴倬雲的先生辜振甫擔任過15年海基會董事長，不分哪一黨執政，他念茲在茲國家社會，一生致力兩岸的和平共榮，深受台灣藍綠各界及對岸的肯定與尊重，而尊稱一聲「辜老」，辜老在九泉之下，應會對今日民進黨政府的鬥爭作為感嘆不已。
對於國民黨黨產，韓國瑜則主張，黨產除留下現在黨工的資遣費用、退休金、黨工退職金之外，其他全部捐給國家。但對黨產是否「不當」，不是黨產會說了算，必須用司法訴訟來決定。
韓國瑜呼籲，藍軍及所有看不慣不公不義的社會大眾，應該站出來聲援辜嚴倬雲、婦聯會及所有受民進黨政府迫害者，把「爭議」交給司法裁判，拒絕清算式的鬥爭。
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