新北地政局副局長自殺 同仁震驚

新政市地政局副局長王聖文自殺，同仁震驚。（資料照，記者何玉華攝）

2017-02-22 13:25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市地政局副局長王聖文21日在桃園家中自殺，送醫不治，地政局同仁深夜獲知消息，相當震驚，指他平日熱情工作、熱愛運動，是相當開朗的人。

王聖文歷任台北縣、新北市政府時代，擔任過地政局區段徵收科、地籍科科長，樹林、新莊、新店、板橋共四個地政所主任後，調回地政局擔任專門委員、主任秘書、副局長，從基層一路做起，資歷相當完整。

地政局主任秘書黃國峰表示，王聖文週一（20）還正常上班，週二（21）上午7點打電話請假，9點接到政風單位通知檢調到政風處調查，要求提供央北開發案、塭仔圳開發案以及金山重劃案的契約書、變更設計、抵費地等相關資料，檢方於下午四點多帶走相關資料；據他了解，王聖文並沒有被約談。

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