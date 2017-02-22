吳敦義要選下屆總統 郝龍斌：別將黨主席選舉當跳板

2017-02-22 12:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕針對前副總統吳敦義不排除參選2020總統大選，國民黨副主席郝龍斌說，黨主席候選人都有自己的生涯規劃，他都尊重。但這次的黨主席選舉，一定要選出無私的人，不應把現在的位置做為下一個位置的跳板。

郝龍斌上午出席桃園市龍潭區的桃園市退伍軍人協會「關懷單身清寒榮民、國防宣導年金改革講座」，媒體提問「吳敦義批評人頭黨員掀起風波，是特定人士見獵心喜，想要打擊他人」，郝龍斌說，現階段最重要的是讓黨內同志公平競爭，希望黨中央盡快把由各候選人推出的選監委員會組織起來，並針對人頭黨員的問題盡快審查。