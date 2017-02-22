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蔣萬安譏李逸洋「雙重人格」 李回嗆「人格不能被扭曲」

立法院22日進行考試院副院長人事同意權全院審查會，考試院副院長被提名人李逸洋和朝野立委進行詢答。（記者廖振輝攝）

2017-02-22  12:58

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院今日舉行考試院副院長被提名人李逸洋的資格審查，國民黨立委蔣萬安質詢時，與李對於廢除考試院的立場唇槍舌戰，蔣譏諷「你現在是雙重人格！」李回嗆，「我的人格不能被扭曲！」

針對廢除考試院的立場？李逸洋表示，廢除考試院是民進黨長遠主張，但修憲目前不可能達成，現階段不宜廢除考試院，才是國家長遠之福。

蔣萬安質疑，民進黨長期主張廢除考試院，李過去也主張廢除，現在卻要來當副院長，這會讓投票立委精神錯亂。

李強調，沒主張現階段要廢除，蔣則譏諷，「所以你現在是雙重人格」李回嗆，「我的人格不能被扭曲！」

李指出，考試院辦理國家考試，為國推舉人才，雖然藍綠對立，但政府運作仍順暢，這都是考試院建立下來的穩定文官體制，不用急著馬上廢掉。

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  • 立法院22日進行考試院副院長人事同意權全院審查會，國民黨立委蔣萬安（見圖）在會中質疑考試院副院長被提名人李逸洋對於考試院存廢的立場。（記者廖振輝攝）

    立法院22日進行考試院副院長人事同意權全院審查會，國民黨立委蔣萬安（見圖）在會中質疑考試院副院長被提名人李逸洋對於考試院存廢的立場。（記者廖振輝攝）

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