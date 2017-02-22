逾200台籍詐騙嫌犯遣送中國 國台辦回應了

2017-02-22 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙決定將200多名台灣籍詐騙犯遣送至中國，引發我國外交部與陸委會強烈抗議，中國國台辦發言人安峰山今（22）日上午回應表示，因為受害人和證據都在中國，將這些嫌犯全部押至中國，能切實保護受害人的權益與打擊跨國詐騙。

綜合中國媒體報導，國台辦今日舉行例行記者會，發言人安峰山被問及，對於我國陸委會抗議西班牙將200多名台籍詐騙犯遣送至中國有何回應時，安峰山表示，因為受害人和證據都在中國，將這些詐騙犯全部押往中國，由中國整案處理，能有效地打擊電信詐騙，保護受害人的權益，他聲稱，這種做法已經得到了國際社會的普遍肯定。

針對西班牙遣送台籍詐騙犯至中國，陸委會19日強調，台灣是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國任何作為而有所改變；陸委會重申，中方片面主張與漠視我方的作法，嚴重傷害台灣人民情感。陸委會已向中方表達深切遺憾與抗議。