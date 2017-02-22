遏止濫訴變家暴！ 性別盟籲修法納司改議題

2017-02-22 11:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕法律、訴訟可以是保護自身權益的工具，但若有心人士被濫用，也可能成為壓迫家暴受害人的噩夢。

由勵馨基金會、民間司法改革基金會、婦女救援基金會、現代婦女基金會組成之「性別司改聯盟」，與民進黨立委周春米、李麗芬，陪同濫訴家暴受害者王敏召開記者會，以真實案例凸顯濫訴作為家暴手段的問題，提出「濫訴適用家暴保護令」、「將遏止濫訴納入司改國是會議」及「建立防止濫訴法令，防止司法資源任人濫用」三大訴求。

王敏泣訴，除過去婚姻遭受身體的暴力外，2013年起，先生對她提出高達40件刑事訴訟案，迫使她出庭，帶給她、家人及孩子巨大精神與經濟壓力，生活只剩跑法院，不但無法工作，每天只能睡3、4小時，更無法陪伴孩子，家人只要聽到郵差按門鈴，都會神經緊繃，

勵馨基金會執行長紀惠容指出，高社經地位者常挾其雄厚資源與人脈製造訴訟案件，造成受害者莫大壓力，濫訴不但浪費司法資源，更是家暴，應核發保護令，並檢舉濫訴律師，美國有要求起訴許可先行命令、擔保金等措施避免濫訴的作法，盼立院納入修法。

現代婦女基金會執行長林美薰表示，曾有案例是先生離婚後因不甘心及爭取監護權，提出各類訴訟，通個電話就告恐嚇、關個門就告妨害自由，同時進行的案件多達十件，就是要透過訴訟逼受害者出面，因加害者通常是有權勢者，這不但是精神騷擾，更是階級騷擾。

婦女救援基金會副執行長白智芳表示，有越南新住民案例，是婚後拒絕提供金錢或行房就遭受家暴，但因案主希望留在台灣鮮少求助，卻因提離婚激怒對方提出各式告訴，對方還揚言撤銷後可再告，造成經濟、精神壓迫，讓經濟、社會弱勢的被害人付出很大代價。

民間司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民指出，訴訟乃憲法保障之權，但應有界限不得被濫用，濫訴不困難，其意圖不當，本身更沒價值，多數為重複告訴，通常會隨著家庭、婚姻關係發動數波訴訟，目的就是要影響司法，盼司改國是會議及立委能採納濫訴議題。

周春米指出，類似案例很常見，都對當事人身心、家庭及工作造成影響，反制也僅能提出誣告，遏止濫訴，不應僅取決於個別法官，而應由制度認定；李麗芬表示，成人在面對婚姻狀況時，應認知孩子非附屬品及工具，濫訴就是家暴，她們將於修法及行政監督上努力。