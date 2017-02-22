被小英點名減肥 他因長相獲柯建銘推舉當召委
2017-02-22 11:25
〔記者曾韋禎╱台北報導〕民進黨最有「份量」的立委蔡易餘，過去屢被蔡英文總統要求減肥，現卻因「長相福泰」而獲得民進黨團總召柯建銘的青睞，推舉他出任司法及法制委員會的召委，有信心能夠抽中第二席。
蔡易餘因身形肥胖，屢遭蔡英文欽點應該減肥，但始終瘦不下來。不過他今早在臉書張貼柯建銘推舉他出任司委會召委的推舉書，只見柯親筆寫下「推舉為第二名召委（參與抽籤）」，並註記「長相福泰，必中無疑，有信心！」
民進黨團在第九屆立法院前兩會期，共有5次抽籤選出第二席召委的機會，但因籤運不佳，5抽5不中。因此盼望此次能夠大逆轉，抽出司委會的第二席召委。
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