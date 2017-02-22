警消可組工會？ 李逸洋：持保留態度

2017-02-22 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今舉行考試院副院長被提名人李逸洋資格審查，時代力量立委徐永明質詢問及，是否贊成警消公務員組工會？李回答，「這點我持保留態度！」

徐永明指出，「公務人員協會法」禁止警消組工會，若台鐵員工性質類似勞工，也可組工會，那要不要開放警消人員組工會？

李逸洋說，「這點我持保留態度」，警消牽涉到保障人民的生命安全，任務也是這樣，有迫切性和不可取代性。徐永明接著說，所以是擔心組工會罷工，會危及人民生命安全。

徐永明也質疑，考試院規定要嚴守秘密，不得洩露院會會議內容，但政府追求公開透明，此規定是否要改？

李僅說，規則是這樣訂沒錯，但實際運作是發言紀錄都會上網公布。徐建議，考試院若持開放態度更好。