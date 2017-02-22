黨魁選舉爭議多 吳敦義砲口對準洪秀柱

前副總統吳敦義（中）接受廣播節目專訪，談黨主席選舉議題，砲口再度對準黨主席洪秀柱。（記者林良昇攝）

2017-02-22 11:18

〔記者林良昇／台北報導〕前副總統、國民黨主席參選人吳敦義今早接受廣播節目專訪，對於黨主席選戰爆發人頭黨員、黑道入黨爭議，再度質疑黨中央不公，吳敦義認為最應該承擔責任的是黨機器的負責人，劍指黨主席洪秀柱，更酸「有沒有指使，永遠是個謎」。

對於黨主席選舉爆發的相關爭議，吳敦義表示，主辦選舉的人本身就是參選人，「怎麼完全做到百分百公平？」吳更質疑，有領黨薪水的黨工，在不少場合要求黨員要支持特定參選人。

吳敦義也提到日前發生的黑道入黨爭議，他指出，涉殺警案的萬少丞入黨申請書，在1月16日就被刷掉了，但就有人在2月5日見獵心喜，開始打起某些人。

他認為，最應該承擔責任的是「黨機器的負責人」，質疑若掌握黨機器的過程完全公平公道，不採用各種「投她所好」的事情，就不會犯下不道德的事。

吳敦義強調，這「也許是效忠」，但是不道德，有沒有指使？永遠是個謎，「我也見慣了」，但吳也表示，國民黨沒有「亂」，只是波紋而已。

對於2018、2020年大選，吳敦義則表示，若他當選黨主席，重點是要培育人才，用公正公平公開的方式尋找「領頭羊」，若黨內沒有那個人，友黨人士或黨友也是選擇，若都「尋尋覓覓」了，也許「驀然回首，那人就在燈火闌珊處」，也不會排除自己，畢竟不承擔責任，「那還可以原諒嗎？」

主持人也問吳敦義，新北市長朱立倫是否有機會再戰2018、2020年大選？黨內是否在情感上不諒解？吳表示，每個人都有機會，不能刻意排除，認為時空環境不同也要能體諒，不能單方面責怪朱在該出來的時候不出來，更意有所指地說，「也有人在不該出來的時候闖出來」。

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