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「我想了解市民的生活」 柯P實地走訪台北發現...

柯文哲說：「我想要了解台北市民的生活」於是開始安排假日時間，以不公開的行程走訪各個地區，和市民互動。（資料照）

2017-02-22  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲民調和上任時相比跌了很多，他其實相當在意，柯辦核心幕僚、辦公室主任蔡壁如透露，她建議柯要被「市民看到」，柯文哲回應，他也很想要了解市民的生活，於是利用假日時間接觸市民，在這半年的走訪行程，柯文哲又重新拾回信心，因為他發現，其實自己還蠻受歡迎的。

《上報》報導，蔡壁如透露，她以往都是搭捷運上下班，常常有民眾會認出她，和她陳情或做出建議，有天有一名中年市民找她聊天，最後說：「蔡小姐辛苦了，要加油，市長的民調越來越低，這是因為，市長，是要被市民看到！」這句話點醒了她，她趕緊向柯文哲建議。

柯文哲一向都是每天往返市府和住家，聽到這個建議，他說：「我想要了解台北市民的生活」就開始安排假日時間，以不公開的行程走訪各個地區，和市民互動。柯文哲走訪時，有很多婆婆媽媽、熱情市民和他爭相合照，又送東西給他，讓他頓時恢復信心。

在12個行政區、半年左右的走訪進入最後尾聲的階段，柯文哲忍不住向幕僚說：「我的民調會不會上升的太快了！」重拾過去的信心。

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