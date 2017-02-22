談降低考委人數 李逸洋：恐被少數人把持

立法院今天（22日）進行考試院副院長人事同意權全院審查會，考試院副院長被提名人李逸洋和朝野立委進行詢答。（記者廖振輝攝）

2017-02-22 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕親民黨立委陳怡潔今日質詢考試院副院長被提名人李逸洋，她提及，民進黨立委主張調降考試委員人數至3人，是否支持這樣修法？李逸洋持反對意見，表示考委人數降低，考試院恐被少數人把持。

李逸洋指出，這是可以討論議題，如果考試委員降低會出現過於集中問題，恐被少數人把持，會沒有多元意見呈現，加上每年近100多萬人報考業務，類科也非常多元，需要多位人員來審查。

陳怡潔也問，前人事局長陳庚金說，軍公教要「能撈就撈」，這些話會在軍公教之中發酵嗎？

李逸洋認為「應該不會！」，陳庚金他是自己前輩，他講這樣的話加深軍公教與社會的對立，自己認識的軍公教都沒有這樣看法，長期以來公務人員也都是行政中立，不會受到這樣講法的影響。