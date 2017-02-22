遊覽車管理新規定 國民黨批「冷氣房想出來的辦法」

2017-02-22 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕由於國道五號遊覽車事故，交通部下令一日遊產品下架以及遊覽車司機每日駕駛不得超過三百公里，交通部長賀陳旦昨日在立法院還保證二二八連假出遊安全百分之百，今天引來國民黨質疑，該黨文傳會副主委唐德明表示，這些措施顯示賀陳旦仍然認定國道五號的事故是駕駛問題，交通部長一點問題都沒有，這種「厚臉皮」果然是蔡政府的優秀人才。

另一位文傳會副主委胡文琦則質疑，賀陳旦在立法院答詢時公然說謊，宣稱自己沒把責任推給駕駛，他並播放一段賀陳旦日前的談話錄影，賀陳旦在影片中確實有提及駕駛行為不夠檢點，而且過去有一些行為偏差，胡文琦據此諷說，「寧可相信世界上有鬼，也不能相信蔡英文政府的那張嘴」，他批評賀陳旦既無專業也無擔當，面對重大爭議，只會找人負責。

唐德明表示，賀陳旦立法院備詢時掛保證二二八出遊安全百分百，不知道賀陳旦是不是為了保官位急瘋了，連天氣、地震、龍捲風這種老天爺管的事情，他都能打包票，而且交通部推出的規定明顯就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，完全是坐在冷氣房裡想出來的辦法。

他以司機每日平面道路不超過三百公里的規定為例，質疑這樣的里程數從台北出發，幾乎還不到台中，就不可能再駕駛回到台北，業者到那裡找這麼多合格司機，可以把旅客載回台北？而且高速公路上的三百公里不過就是開三個小時，然後駕駛就不能再開車了，在異地要幹嘛？工時怎麼算？