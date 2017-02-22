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大巨蛋放水復工？北市府出面否認
2017-02-22 10:33
大巨蛋。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕媒體報導，北市府與遠雄談妥，同意大巨蛋都市設計審議會、環境評估委員會備查，加速審議程序，預定今年8月就能復工，明年8月就能完工。台北市副市長陳景峻否認媒體所指稱的完工時間點及都審備查說法，表示遠雄仍必須要按復工程序送審，否認市府有意放水讓大巨蛋過關。
陳景峻強調，大巨蛋復工程序有多快是看遠雄送件的進度，並非市府可以單方掌握，對於媒體提到今年5月通過都審、今年8月復工及明年8月完工，他稱這是媒體自己推估的時間，但他補充如果遠雄願意配合送件，3、4個月的審查時間他認為是合理的。他也提到，對於遠雄聲稱減少4500坪的商業面積，他表示還沒收到結果，所以不清楚。
談到大巨蛋復工進度，陳景峻說，遠雄已將按台建中心要求修正，目前仍在等待台建中心做最後確認就可拿到評定書，完成性能性審查程序，他強調，之後遠雄還是必須走都審、環評。
媒體詢問，是否想要在台北市長柯文哲連任之前完成大巨蛋，陳景峻認為不該過度解讀，不應該掛在一起，「公事歸公事，市長選舉歸市長選舉。」他表示，市府與遠雄互信基礎不足，但經過幾次溝通之後，遠雄代表已經認為市府有誠信，大家都有意要解決大巨蛋問題。
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