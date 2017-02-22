捍衛權益抗爭為「世世代代」？ 李來希被鄉民酸爆
2017-02-22 10:57
因反對年金改革，退役軍人昨在立法院發起「八百壯士捍衛權益行動」。（資料照，記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕因反對年金改革，部分退役軍人昨在立法院發起「八百壯士捍衛權益行動」，公務人員協會理事長李來希則在臉書說明他們的抗爭目的，不過卻引起PTT鄉民嘲諷。
李來希在臉書上表示，他們抗爭的主要目的，是追求退撫制度的穩定性，不只是為了上一代或這一代，「而是我們的世世代代」。
不過，對於這樣的「目的」，引起鄉民反酸，有人酸說，「翻譯：為了我的錢一毛都不能少」、「要改可以，不可以改到我們」、「再騙嘛，講沒幾句就破功」、「追求退撫制度的穩定 但國家快破產干我屁事」。
為捍衛年金、反對大幅度改革，由部分退伍軍人團體發起的「八百壯士捍衛權益行動」，昨天聚集在立法院大門口，揚言至少抗爭1個月；包含前退輔會副主委吳其樑、退將吳斯懷、公務人員協會理事長李來希、全教產總公會理事長黃耀南，及國民黨黃復興黨部皆動員大批退伍軍人、軍眷皆參與遊行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 被收歸國有後 救國團已做了最壞打算…
- 台美關係向前行！府高層：AIT駐軍形同成立憲兵營
- 司改國是會議第2場分組討論 今將討論這5項事情
- 警消可組工會？ 李逸洋：持保留態度
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 中國用語大量入侵台灣？ 鄉民熱烈討論這些詞...
- 基隆》舊二分局廳舍再生 邀市民參與
- 修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 北韓因金正男案交惡 馬國恐與其斷交
- 台幣小升1.1分
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 洪文棟「私生子」打認父官司 卻找上楊麗花
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 6歲童翻垃圾桶找食物吃 理由很驚人
- 醫事檢驗所到宅抽血 衛生局：小心有詐
- 【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金
- 車禍水腦昏迷 引流手術回神
- 三陽機車 力拚外銷百萬輛
- 美股又創新高 零售與能源股拉升
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 《北市107學年度起跑》國小本土語課 將納7新住民語言
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
- 鏗鏘集》天猶未光
- 〈家庭診療室〉父親外遇祕密 竟成了家族八卦
- 豪玩小孩鬆一下 週六復出淘「金」
- 被爆給不出薪水 《鑑識2》燒光預算停拍
- 調皮鄭秀文 饅頭夾蛋當胸貼
- 連2歲童也不放過 戀童男重判10年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Veterans protest pension reform plans
- 情迷哈瓦那，海明威帶路暢遊─古巴
- 琉園獵層峰 旗艦店展演生活美學
- 嫌犯出庭冷血無悔意 被砍毀容女偶像怒求判死刑
- 洪文棟「私生子」自爆被看不起 跨海打確認親子官司
- 琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平
- 花蓮活禽管制 3.1前禁入台東
- 消基會前董座張智剛 偽造支付命令判刑
- 拜拜之後～竟拿筊杯、磚塊砸錢箱收刮香油錢
- 賴慈芸辦案 破解翻譯懸案
- 台股開盤上漲31.88點 報9795.81點
- （圖多）張永歆乳濤洶湧 為拍寫真E奶露到這
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：捍衛權益抗爭為「世世代代」？ 李來希被鄉民酸爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分