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捍衛權益抗爭為「世世代代」？ 李來希被鄉民酸爆

因反對年金改革，退役軍人昨在立法院發起「八百壯士捍衛權益行動」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-02-22  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕因反對年金改革，部分退役軍人昨在立法院發起「八百壯士捍衛權益行動」，公務人員協會理事長李來希則在臉書說明他們的抗爭目的，不過卻引起PTT鄉民嘲諷。

李來希在臉書上表示，他們抗爭的主要目的，是追求退撫制度的穩定性，不只是為了上一代或這一代，「而是我們的世世代代」。

不過，對於這樣的「目的」，引起鄉民反酸，有人酸說，「翻譯：為了我的錢一毛都不能少」、「要改可以，不可以改到我們」、「再騙嘛，講沒幾句就破功」、「追求退撫制度的穩定 但國家快破產干我屁事」。

為捍衛年金、反對大幅度改革，由部分退伍軍人團體發起的「八百壯士捍衛權益行動」，昨天聚集在立法院大門口，揚言至少抗爭1個月；包含前退輔會副主委吳其樑、退將吳斯懷、公務人員協會理事長李來希、全教產總公會理事長黃耀南，及國民黨黃復興黨部皆動員大批退伍軍人、軍眷皆參與遊行。

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  • 李來希（圖右）在臉書上表示，他們抗爭的主要目的是追求退撫制度的穩定性。（資料照，記者劉信德攝）

    李來希（圖右）在臉書上表示，他們抗爭的主要目的是追求退撫制度的穩定性。（資料照，記者劉信德攝）

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