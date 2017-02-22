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藍委大誇馬比蔡好 李逸洋：馬英九年改是失敗

立法院22日進行考試院副院長人事同意權全院審查會，考試院副院長被提名人李逸洋和朝野立委進行詢答。（記者廖振輝攝）

2017-02-22  10:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日審查考試院副院長被提名人李逸洋資格是否適任，國民黨立委賴士葆質詢時提及，年金改革和斯斯一樣有兩種，一種是馬英九年改，一種是蔡英文年改，馬比蔡的好太多；李逸洋當場反駁表示，「馬英九年改是失敗的！」

賴士葆表示，總統蔡英文民調低於前總統馬英九，這是還給馬歷史公道，你知道斯斯有兩種，年改也有兩種，一種是馬英九的年改，這個是體制內的改革；另一種是蔡英文的，那個是體制外的違章建築。

李逸洋則反駁，馬英九年改是失敗的，不僅改革幅度較小，更沒有納入社會各界意見，現在政府的年改方案民調支持度高達八成。

賴馬上接話說，「馬英九年改支持度更高！」李回說，「馬總統的年改沒有人知道它是什麼內容！」

此外，賴也質疑李逸洋，兩年前曾參加新國家憲法草案說明會，明白要廢除考試院，現在卻又要來當副院長。

對此，李逸洋說，「有些是長遠目標。」賴進一步表示，你長遠目標是要幹掉考試院，要新國家憲法，「打著中華民國旗幟反中華民國，要成立新國家？要成立台灣共和國嗎？」

李逸洋說，多元時代每個人都可以有政治主張，但這與職務位置上的立場是不一樣，不會不遵守中華民國憲法。

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