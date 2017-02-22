大巨蛋砍4500坪商業面積 趙藤雄妥協大損55億元

遠雄集團董事長趙藤雄與北市府妥協，預計在明年中完工大巨蛋。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-22 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕一度卡關的台北大巨蛋，傳在台北市長柯文哲派出辦公室主任蔡壁如與遠雄協調下，即將復工並預計在明年中完工啟用。據指出，妥協改善大巨蛋公安問題的遠雄董事長趙藤雄，砍掉了近4500坪的商業面積，估計損失了多達55億元的獲利。

根據《鏡傳媒》報導，大巨蛋在前台北市長郝龍斌時代，也曾為了通過都審砍掉15.36%商業面積，當時銀行團估算，被砍的1萬5740坪商業設施以50年的營運期估算，大約影響遠雄153.4億元的獲利。此次遠雄與柯市府協商砍4500坪商業面積，以同樣的坪效估計，將使遠雄少賺55億元。

報導指出，趙藤雄之所以願意承受這麼大的損失，因為台北市副市長陳景峻對他說，「大巨蛋是你的社會責任，不要意氣用事！這是人生最後一場代表作！」趙藤雄自認對大巨蛋有使命感，蓋了20年也不想輕言放棄，於是決定妥協。