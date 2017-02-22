228將至 台南玉井蔣介石銅像被「連根拔起」

有網友指出，昨晚玉井區公所出動吊車且全程花費約40分鐘，將公車站前圓環的蔣介石銅像拆除。（照片翻攝自《玉井大小事》臉書）

2017-02-22 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕台南市玉井區一座蔣介石銅像昨晚遭到區公所拆除，有網友發現，區公所出動吊車且全程花費約40分鐘，將玉井公車站前圓環的蔣介石銅像拆除。

臉書《玉井大小事》昨晚有網友貼文指出，昨天晚間10點多，玉井公車站前圓環的蔣介石銅像遭區公所拆除，整座銅像連根拔起，事情引發網友熱議，有贊同者認為拆了也好，不用每到228就讓族群對立一次，但反對者說，銅像是當地人的回憶與指標建築。

據《主流傳媒》報導，玉井區長張文榮表示，拆除銅像經費約5萬元，目的是為重新規劃玉井入口意象，事先有提報計畫書，並非臨時決定拆除，且也無關政治考量。另外，因為考量到交通疏導，才會在夜間拆除銅像。