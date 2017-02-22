小英民調雖回穩 林濁水卻點出這個隱憂

前立委林濁水警告，以往許多人認為兩岸國安是蔡英文的強項，現在反而已經成了她的弱項了。（記者張嘉明攝）

2017-02-22 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委林濁水今（22）日撰文指出，蔡總統的民調滿意度最近終於開始回穩，讓支持者鬆了一口氣，但也出現了隱憂，民調顯示民眾對總統處理兩岸國安事務能力的信心出現下滑的現象。

林濁水今在《美麗島電子報》撰文指出，綜合各家民調來看，蔡英文總統在上任後的滿意度，在連跌7個月後，終於在本月止跌回升，雖然對新政府來說是好消息，不過林濁水指出在川普就任美國總統後，其對中政策的反覆下，使台灣民眾普遍不信任川普，連帶影響到大眾對於蔡總統處理外交變局的信心。

根據《美麗島電子報》民調顯示，若美中兩國在貿易或軍事方面發生衝突，僅有38.6％民眾對蔡總統和政府面對危機的應變能力有信心、有49.4％表示沒有信心，林濁水表示，反映出民眾對於蔡總統處理兩岸國安的信心，已經比她處理總體政務的信心更加低落了。

林濁水在文末寫道，以往許多人認為兩岸國安是蔡英文的強項，現在反而已經成了她的弱項了，他認為新政府雖然在兩岸政策上的迴旋空間較小，但若對於兩岸事務能有更精準的拿捏，應不至於此，他強調這危險程度不輸於內政施政不振，勉國安團隊要再加油了。