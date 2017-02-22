考試院副院長被提名人：逐年分段廢除18％

立法院今天（22日）進行考試院副院長人事同意權全院審查會，考試院副院長被提名人李逸洋和朝野立委進行詢答。（記者廖振輝攝）

2017-02-22 09:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本週五將行使考試院副院長同意權，今日先審查考試院副院長被提名人李逸洋資格是否適任事項，李在報告時表示將推動年金改革，逐年分段廢除18%。

李逸洋在報告時表示，本人若獲立院同意，未來將協助考試院，推動改革現行退休制度、建置公務人員基準法則、建置政務人員相關法制、改革公務人員考績法則、精進國家考試法制、完備銓敘相關法制、完善保障培訓法制、提升退撫基金績效。

李逸洋說，現行公務人員退休制度已衍生退休過早、年齡過低與經費不足問題，另依據公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理第6次精算結果，軍公教3類人員退撫基金已分別於100年、103年、104年發生收入不足支應支出情況。

李逸洋建議，延後月退休金起支年齡，將公務人員月退休金起支年齡在調整至2026年起，須年滿65歲才能請領月退。並合理漸進調降退休所得、分年逐步終止18%優惠存款制度、調整退撫基金管理組織及提高基金法定提撥費率、也調整其他現存不合理機制。