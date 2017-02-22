考試院副院長被提名人：逐年分段廢除18％
2017-02-22 09:51
立法院今天（22日）進行考試院副院長人事同意權全院審查會，考試院副院長被提名人李逸洋和朝野立委進行詢答。（記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院本週五將行使考試院副院長同意權，今日先審查考試院副院長被提名人李逸洋資格是否適任事項，李在報告時表示將推動年金改革，逐年分段廢除18%。
李逸洋在報告時表示，本人若獲立院同意，未來將協助考試院，推動改革現行退休制度、建置公務人員基準法則、建置政務人員相關法制、改革公務人員考績法則、精進國家考試法制、完備銓敘相關法制、完善保障培訓法制、提升退撫基金績效。
李逸洋說，現行公務人員退休制度已衍生退休過早、年齡過低與經費不足問題，另依據公務人員退休撫卹基金管理委員會委託辦理第6次精算結果，軍公教3類人員退撫基金已分別於100年、103年、104年發生收入不足支應支出情況。
李逸洋建議，延後月退休金起支年齡，將公務人員月退休金起支年齡在調整至2026年起，須年滿65歲才能請領月退。並合理漸進調降退休所得、分年逐步終止18%優惠存款制度、調整退撫基金管理組織及提高基金法定提撥費率、也調整其他現存不合理機制。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 台幣小升1.1分
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 工商發展10業務 苗縣下週起1日核發
- 流浪狗變校犬 駐守武陵高中
- 搭篷護瓜苗 忽冷忽熱拆拆裝裝
- 公股行庫13趴改革 工會要求協調
- 蔡依林出發米蘭時裝秀 行前變大食怪
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 台紙經營權之爭 前總座王貴增加入戰局
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 清泉崗基地赫見27包毒品 2千多官兵驗尿
- 濕冷天氣將連續5天 吳德榮：北市低溫下探14度
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 工人釘槍射歪 釘子反彈射中自己「雞雞」
- 中國嚴控資金外流 首富王健林併購DCP破局
- 牛樟芝產品大稽查 長庚生技爆違規
- 陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開
- 魯凱族高中生 獲台灣國際科展一等獎
- 反嗆貿易戰 中︰美4產業恐陪葬
- 琉園獵層峰 旗艦店展演生活美學
- 台東197縣道迄未修復 建設處：3月發包
- 自由廣場》江南案金正男案 太像了
- 水里中山橋改建 搭便橋震動擾民
- 鏗鏘集》天猶未光
- 東芝快閃記憶體股權 24日重新招標
- 中國用語大量入侵台灣？ 鄉民熱烈討論這些詞...
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 小布洗刷虐兒冤屈 裘莉認「仍是好爸爸」
- iPhone 8下半年登場 童子賢樂觀
- Erika唱R&B歌手JoJo新歌 推特獲本尊來按讚
- 一休一耕有困難 延長休耕申報
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 婦聯會辯稱是捐款 財長：勞軍捐是稅捐
- 重建流標10次 竹南拖吊場變荒地
- 退將反年改 立委批怎麼有臉自比八百壯士
- 去年台股市值增15.7% 亞洲之冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：考試院副院長被提名人：逐年分段廢除18％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分