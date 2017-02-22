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詹啟賢：國民黨洪吳兩陣營惡鬥 選後恐分裂

詹啟賢表示自己選黨主席是為了整合分裂的國民黨。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-22  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢5強爭霸，近日又傳要加入第6位候選人潘維剛。詹啟賢近日接受媒體專訪表示，他之所以參選，就是因為看到洪秀柱、吳敦義兩個陣營彼此惡鬥、水火不容，為免選後造成黨的分裂，他要跳出來整合全黨。

根據《鏡傳媒》報導，詹啟賢指出，這一個月來他走訪國民黨基層，看見「兩個陣營的兩極化」，他為了整合堅持參選，以避免未來黨內分裂，他強調自己沒有包袱、沒有恩怨，「不是一輩子在黨、政府機關這樣泡3、40年的人」，最有條件進行整合、團結的工作。

詹啟賢暗批吳敦義表示，「選舉不是誰背後站的政治人物多誰就會贏。」，「因為採用分化的未來，就沒有整合的條件。」詹啟賢自認以理想、前瞻性取得黨員的支持，「形勢會在最後一刻改變。」

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