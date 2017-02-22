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挽救民調 柯P打算用這招打贏選戰！

去年9月開始柯文哲就悄悄展開搶救民調大作戰。（資料照）

2017-02-22  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任時民調超高，如今掉了很多，而他也決定要投入2018年選戰，現在他聽從柯辦核心幕僚、辦公室主任蔡壁如的建議，打算用這招挽救民調！

「市長，你的民調那麼低，你現在就做一件事，要被市民看到！」蔡壁如給了柯文哲建議。《上報》報導，去年9月開始柯文哲就悄悄展開搶救民調大作戰，他都會在週末假日時間安排行程走訪，讓民眾認識他，在本月5日他終於完成台北市12個行政區的走訪。

柯文哲也利用假日和北市各種產業的業者座談，了解他們的需求，至今已經開了80場左右的座談會，柯文哲現在要以各種形式走入基層，和台北市民接觸，慢慢將民調拉回來。

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